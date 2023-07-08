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  • В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

Вчера 15:36
просмотров

Умеют только портить...

Новости Днепра про В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

В разных социальных сетях днепровские мамы бьют тревогу: в сквере Усачева неизвестные, вероятно, подпилили доски на детском аттракционе.

Об этом сообщили днепрянка Юлия Жук в Instagram.

Добрий день. Сын провалился в корабле, который находится в сквере Усачева. Кажется, что кто-то доски подпилил. Две центральные части досок под сыном провалились. Пусть дети будут осторожны! – написала она.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

В комментариях под этим постом горожанка Юлия Емец написала, что недавно ее ребенок тоже там провалился и сильно счесал ногу.

Мы тоже вчера провалились там, ногу сильно счесали, – написала она.

Новости Днепра про В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)

Действительно ли кто-то подпилил доски или они просто отпали – неизвестно.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны!

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Новости Днепра про В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре в сквере Усачева неизвестные подпилили доски на детском аттракционе (ФОТО)Русский

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