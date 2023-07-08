В Днепре на Слобожанском проспекте затруднено движение из-за ДТП

Учитывайте эту информацию!

Сегодня, 8 июля, в Днепре на проспекте Слобожанском на заезде на виадук произошла авария.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Подробностей ДТП пока нет, как и информации о пострадавших.

Из-за аварии затруднено движение на проспекте в сторону ул. Калиновой.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны за рулем!

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