В Днепре на Слобожанском проспекте затруднено движение из-за ДТП

Сегодня, 8 июля, в Днепре на проспекте Слобожанском на заезде на виадук произошла авария.
Об этом сообщили в Ситуационном центре.
Подробностей ДТП пока нет, как и информации о пострадавших.
Из-за аварии затруднено движение на проспекте в сторону ул. Калиновой.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны за рулем!
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