У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:00.
ДСНС-ники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що тварини знаходяться у погребі на глибині приблизно трьох метрів.
За допомогою драбини один із рятувальників спустився у погріб та підняв чотирилапих на поверхню. Тварин передали працівникам КП «Зооконтроль».
До порятунку собак залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
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