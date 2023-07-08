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  • У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники

У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники

Вчора 18:42
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Сьогодні, 8 липня, на вулиці Світанковій у занедбаний погріб впали двоє собак.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:00.

ДСНС-ники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що тварини знаходяться у погребі на глибині приблизно трьох метрів.

За допомогою драбини один із рятувальників спустився у погріб та підняв чотирилапих на поверхню. Тварин передали працівникам КП «Зооконтроль».

До порятунку собак залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальники

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальникиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі двоє собак впали у занедбаний 3-метровий погріб: їх діставали рятувальникиРусский

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