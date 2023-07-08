У Дніпрі планують перекрити вулицю Посполиту: подробиці

У Дніпрі з 25 липня хочуть перекрити вулицю Посполиту.
Причина – виконання робіт із відновлення асфальтобетонного покриття після демонтажу залізничного переїзду.
Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.
Роботи будуть тривати до 29 липня.
До початку робіт мають розробити тимчасову схему руху транспорту.
Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Зазначимо, мер Дніпра поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
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Александра Лучка
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