В Днепре планируют на три года продлить сужение улицы в центре: подробности

В Днепре на три года собираются продолжить сужение проезжей части улицы Харьковской на участке от улицы Королевы Елизаветы II до улицы Князя Владимира Великого, 1а.
Изменения могут действовать с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2026 года.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Кроме того, на такой же срок планируется пролонгировать и перекрытие тротуара на участке улицы Королевы Елизаветы II от дома №12 до улицы Харьковской.
Отметим, мэр Днепра еще не подписал это распоряжение, поэтому оно пока не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре еще на два года перекроют улицу Королевы Елизаветы.
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