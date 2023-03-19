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  • У Дніпрі планують на три роки продовжити звуження вулиці в центрі Дніпра

У Дніпрі планують на три роки продовжити звуження вулиці в центрі Дніпра

Сьогодні 09:43
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Новости Днепра про У Дніпрі планують на три роки продовжити звуження вулиці в центрі Дніпра

У Дніпрі на три роки збираються продовжити звуження проїзної частини вулиці Харківської, на ділянці від вулиці Королеви Єлизавети II до вулиці Князя Володимира Великого, 1а.

Зміни можуть діяти з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Крім того, на такий же термін планують пролонгувати і перекриття тротуару на ділянці вулиці Королеви Єлизавети II від будинку №12 до вулиці Харківської.

Новости Днепра про У Дніпрі планують на три роки продовжити звуження вулиці в центрі Дніпра

Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав це розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі ще на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують на три роки продовжити звуження вулиці в центрі ДніпраУкраїнська

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