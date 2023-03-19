У Дніпрі планують на три роки продовжити звуження вулиці в центрі Дніпра

У Дніпрі на три роки збираються продовжити звуження проїзної частини вулиці Харківської, на ділянці від вулиці Королеви Єлизавети II до вулиці Князя Володимира Великого, 1а.
Зміни можуть діяти з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року.
Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.
Крім того, на такий же термін планують пролонгувати і перекриття тротуару на ділянці вулиці Королеви Єлизавети II від будинку №12 до вулиці Харківської.
Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав це розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі ще на два роки перекриють вулицю Королеви Єлизавети.
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