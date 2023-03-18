Под Днепром в пожаре заживо сгорели домашние животные

В субботу, 18 марта, в селе Ивановка Днепровского района произошел пожар на территории частного домовладения.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» примерно в 10:20. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории частной усадьбы загорелась вспомогательная надворная постройка. Внутри находилось пять коз. К сожалению, спасти животных не удалось — все они сгорели заживо.

Площадь пожара составила 12 кв.м.

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