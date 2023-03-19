869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание

В воскресенье, 19 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию выходного дня.
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 137 единиц подвижного состава.
Об этом сообщают в Днепровском городском совете.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Кроме того, по городу работают 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсируют 732 автобуса (из них 141 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, где можно узнать расписание общественного транспорта.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 19 марта, в Днепре произошел ужасающий инцидент.
В субботу, 18 марта, в селе Ивановка Днепровского района произошел…
В Днепре по улице Калиновой, 53 неизвестный или неизвестная обстреливает…
В бою с оккупантами в Донецкой области, защищая независимость и…
Сегодня, 19 марта, в Днепре произошел ужасающий инцидент.
Зонт сегодня не понадобится!
В ночь на 19 марта пользователи Приватбанка могут столкнуться с некоторыми проблемами. В частности, будут недоступны операции с картами и приложение Приват24.
В субботу, 18 марта, в селе Ивановка Днепровского района произошел пожар на территории частного домовладения.
В Днепре по улице Калиновой, 53 неизвестный или неизвестная обстреливает припаркованные автомобили из пневматического оружия. Владельцы поврежденных машин пожаловались.
В бою с оккупантами в Донецкой области, защищая независимость и свободу Украины, погиб житель Каменского Днепропетровской области Владимир Саенко. Это произошло 12 марта.
С 20 марта в Днепропетровской области изменится график четырех электричек.
Этой ночью Россия совершила очередное военное преступление, осуществив воздушную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, в частности городу Новомосковск. Там несколько "шахедов" попали в объект критической инфраструктуры и повредили десятки жилых домов.
В субботу, 18 марта, в Днепре на перекрестке улиц Бориса Кротова и Краснопольской произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадала маленькая пассажирка.
После решения Международного уголовного суда об аресте российского президента-диктатора Владимира Путина в Кремле уже начали искать ему преемника. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!