869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание

Важная информация!

В воскресенье, 19 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию выходного дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 137 единиц подвижного состава.

Об этом сообщают в Днепровском городском совете.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Кроме того, по городу работают 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсируют 732 автобуса (из них 141 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, где можно узнать расписание общественного транспорта.

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