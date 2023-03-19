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  • 869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание

869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание

Сегодня 08:59
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про 869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание

В воскресенье, 19 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию выходного дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 137 единиц подвижного состава.

Об этом сообщают в Днепровском городском совете.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Кроме того, по городу работают 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсируют 732 автобуса (из них 141 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, где можно узнать расписание общественного транспорта.

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Новости Днепра про 869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписаниеУкраїнська Новости Днепра про 869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписаниеРусский

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