В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста

Пока неизвестно, в каком он состоянии.

Как позже сообщили в местных Telegram-каналах, мужчину спасла водная полиция.

На Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста.

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