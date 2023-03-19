В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста

На Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста.
Момент сняли камеры видеонаблюдения.
Как позже сообщили в местных Telegram-каналах, мужчину спасла водная полиция.
Пока неизвестно, в каком он состоянии.
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