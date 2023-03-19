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В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста

Сегодня 08:42
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Сегодня, 19 марта, в Днепре произошел ужасающий инцидент.

Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста

На Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста.

Момент сняли камеры видеонаблюдения.

Как позже сообщили в местных Telegram-каналах, мужчину спасла водная полиция.

Пока неизвестно, в каком он состоянии.

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