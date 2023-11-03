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В Днепре патрульные устроили погоню за пьяным водителем

Сегодня 16:11
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В Днепре патрульные гонялись за пьяным водителем без прав, который перевозил наркотики

Новости Днепра про В Днепре патрульные устроили погоню за пьяным водителем

Вечером 2 ноября патрульным позвонили днепряне, которые рассказали, что в Амур-Нижнеднепровском районе мужчина на автомобиле ЗАЗ ездит в состоянии опьянения.

Инспекторы сразу же начали поиски нарушителя. Впоследствии машину нашли на Полтавском шоссе. Патрульные через громкоговоритель попросили водителя остановиться, но тот начал убегать.

Правоохранители погнались за машиной. Вскоре автомобиль остановился, а из него выбежал мужчина, который начал бежать в другую сторону. Впрочем, далеко ему укрыться не удалось, нарушителя догнали и задержали.

Водитель объяснил, что у него раньше уже забирали права, поэтому он не хотел останавливаться. Гражданину предложили пройти осмотр состояния опьянения в установленном законом порядке. Тот отказался. Также патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили слип-пакеты с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое.

На водителя составили протокол, забрали в участок, а автомобиль отправили на штрафплощадку.

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