У Дніпрі патрульні влаштували погоню за п’яним водієм

У Дніпрі патрульні ганялися за п'яним водієм без прав, який перевозив наркотики

Увечері 2 листопада патрульним зателефонували дніпряни, які розповіли, що в Амур-Нижньодніпровському районі чоловік на автомобілі ЗАЗ їздить у стані сп’яніння.

Інспектори відразу почали пошуки порушника. Згодом автівку знайшли на Полтавському шосе. Патрульні через гучномовець попросили водія зупинитися, але той почав від них тікати.

Правоохоронці погналися за машиною. Незабаром автівка зупинилася, а з неї вибіг чоловік, який почав тікати у іншу сторону. Втім, далеко йому заховатися не вдалося, порушника наздогнали та затримали.

Водій пояснив, що в нього раніше вже забирали права, тому він не хотів зупинятись. Громадянину запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. Той відмовився. Також особі провели поверхневу перевірку та виявили сліп-пакети з речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну.

На водія склали протокол, забрали у відділок, а автівку відправили на штрафмайданчик.

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