В Днепре патрульная, избитая застреленным нарушителем, собрала более 800 тысяч грн на адвокатов

Смертельная стрельба в Днепре при участии патрульных и нарушителей всколыхнула всю страну. Четвертый день люди активно обсуждают эту историю. Многие поддерживают инспекторов, по мнению днепрян, защитивших город от пьяного водителя.
Анастасия — патрульная, избитая нарушителем во время задержания, открыла сбор на адвокатов для себя и напарника. Об этом пишет «НМ». На своей странице девушка оставила ссылку на банку, куда желающие поддержать патрульных могут бросить свои гривны, которые затем потратят на судебные нужды.
История задела многих, ведь на банке уже собралось более 800 тысяч гривен.
Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. НИКТО и НИКОГДА не имеет права пренебрегать, хватать или вообще то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей, – отметила Анастасия.
В настоящее время девушка находится в больнице. У нее сломан нос и многочисленные ушибы на теле. В медучреждении также напарник Анастасии — Егор, которому суд вчера избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
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