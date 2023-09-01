В Днепре снова продают самое старое здание «Английского клуба»: сколько просят

Здание является памяткой архитектуры национального значения.

В Днепре снова выставили на аукцион самое старое здание «Английского клуба».

Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажи.

Отмечается, что на торги выставили 90/100 части здания. Общая площадь – 3437,1 кв. м. Год постройки – 1890-й.

Здание построено в стиле ренессанс. Помещение в запущенном состоянии и требует реконструкции.

Стартовая цена – 15,76 млн грн. Сам аукцион пройдет 11 сентября.

Помещение расположено на земельном участке, которому не присвоен кадастровый номер, земля под зданием принадлежит Днепровскому городскому совету.

Это уже не первая попытка продать здание.

Второй повторный аукцион – с возможностью снижения начальной цены, – говорится на сайте Prozorro.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге за сумасшедшие деньги продали заброшенный профилакторий для шахтеров.

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