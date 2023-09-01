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  • В Днепре снова продают самое старое здание «Английского клуба»: сколько просят

В Днепре снова продают самое старое здание «Английского клуба»: сколько просят

Сегодня 11:54
просмотров

Здание является памяткой архитектуры национального значения.

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

В Днепре снова выставили на аукцион самое старое здание «Английского клуба».

Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажи.

Отмечается, что на торги выставили 90/100 части здания. Общая площадь – 3437,1 кв. м. Год постройки – 1890-й.

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Здание построено в стиле ренессанс. Помещение в запущенном состоянии и требует реконструкции.

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Стартовая цена – 15,76 млн грн. Сам аукцион пройдет 11 сентября.

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Помещение расположено на земельном участке, которому не присвоен кадастровый номер, земля под зданием принадлежит Днепровскому городскому совету.

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Новости Днепра про В Днепре снова продают самое старое здание

Это уже не первая попытка продать здание.

Второй повторный аукцион – с возможностью снижения начальной цены, – говорится на сайте Prozorro.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге за сумасшедшие деньги продали заброшенный профилакторий для шахтеров.

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