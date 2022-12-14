В Днепре ответили, установят ли каток в центре города

Несколько лет подряд на площади Героев Майдана устанавливали каток. В прошлом году туда ежедневно приходили сотни людей. Как рассказали на странице ice.dnepr, днепряне завалили их вопросами о том, ждать ли ее открытия в этом году.
По словам администратора страницы, у нее нет информации об установке катка в центре Днепра.
Как только что-нибудь буду знать, сразу вам обязательно сообщу, – говорится в сообщении.
А учитывая ситуацию с безопасностью, скорее всего, ждать открытия не стоит.
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Яна Юхименко
Автор:
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