Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре ответили, установят ли каток в центре города

Сегодня 12:43
просмотров

В Днепре рассказали, откроется ли каток в центре города в этом году.

Новости Днепра про В Днепре ответили, установят ли каток в центре города

Несколько лет подряд на площади Героев Майдана устанавливали каток. В прошлом году туда ежедневно приходили сотни людей. Как рассказали на странице ice.dnepr, днепряне завалили их вопросами о том, ждать ли ее открытия в этом году.

По словам администратора страницы, у нее нет информации об установке катка в центре Днепра.

Как только что-нибудь буду знать, сразу вам обязательно сообщу, – говорится в сообщении.

А учитывая ситуацию с безопасностью, скорее всего, ждать открытия не стоит.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре ответили, установят ли каток в центре городаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ответили, установят ли каток в центре городаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Последовательницы Гринча: в Днепре женщины украли елки из лесхоза
    Новости Днепра
    Сегодня 16:07
    Последовательницы Гринча: в Днепре женщины украли елки из лесхоза

    Жители Днепра решили подготовиться к рождественско-новогодним праздникам и украли елки…

    Нужна помощь: в Днепре разыскивают 15-летнего парня
    Новости Днепра
    Сегодня 15:18
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают 15-летнего парня

    Полиция Днепра разыскивает 15-летнего Олега Стебу.

    Квартиры с секретом и след от войны: история необычного дома Пекаря в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:43
    Квартиры с секретом и след от войны: история необычного дома Пекаря в Днепре (ФОТО)

    На бывшей Гимнастической улице в Днепре можно увидеть дома, которым…

    В Днепре годовалая девочка отравилась наркотиками
    Новости Днепра
    Сегодня 14:17
    В Днепре годовалая девочка отравилась наркотиками

    Однорічна дівчинки потрапила в лікарню, отруївшись наркотиками.

    Последние новости

    На Днепропетровщине мужчина дважды украл обогреватель из одной и той же квартиры
    На Днепропетровщине мужчина дважды украл обогреватель из одной и той же квартиры

    В Павлограде задержали вора-рецидивиста.

    Сегодня 17:03
    просмотров
    Последовательницы Гринча: в Днепре женщины украли елки из лесхоза
    Последовательницы Гринча: в Днепре женщины украли елки из лесхоза

    Жители Днепра решили подготовиться к рождественско-новогодним праздникам и украли елки в лесхозе.

    Сегодня 16:07
    просмотров
    Укрась елку и загадай желание: в воскресенье в ботсаду ДНУ бесплатный вход
    Укрась елку и загадай желание: в воскресенье в ботсаду ДНУ бесплатный вход

    Не пропустите такое прекрасное событие!

    Сегодня 15:22
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают 15-летнего парня
    Нужна помощь: в Днепре разыскивают 15-летнего парня

    Полиция Днепра разыскивает 15-летнего Олега Стебу.

    Сегодня 15:18
    0
    просмотров
    Квартиры с секретом и след от войны: история необычного дома Пекаря в Днепре (ФОТО)
    Квартиры с секретом и след от войны: история необычного дома Пекаря в Днепре (ФОТО)

    На бывшей Гимнастической улице в Днепре можно увидеть дома, которым более ста лет. Пострадавшие от войн они стоят до сих пор,  относительно неплохо выглядят и в них живут люди.

    Сегодня 14:43
    0
    просмотров
    Подоляк спрогнозировал, когда наступит финал войны с Россией
    Подоляк спрогнозировал, когда наступит финал войны с Россией

    Михаил Подоляк считает, что финализация войны с Россией может начаться весной 2023 года.

    Сегодня 14:40
    просмотров
    В Днепре годовалая девочка отравилась наркотиками
    В Днепре годовалая девочка отравилась наркотиками

    Однорічна дівчинки потрапила в лікарню, отруївшись наркотиками.

    Сегодня 14:17
    просмотров
    Якобы страницу ДТЭК в Facebook администрируют из россии: комментарий компании
    Якобы страницу ДТЭК в Facebook администрируют из россии: комментарий компании

    В разных днепровских Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что один из администраторов Facebook-страницы ДТЭК "Днепровские электросети" находится в россии.

    Сегодня 14:12
    0
    просмотров
    Военное творчество: в Днепре из снега слепили крылатую ракету (ФОТО)
    Военное творчество: в Днепре из снега слепили крылатую ракету (ФОТО)

    В Днепре заметили необычные снежные фигуры.

    Сегодня 13:39
    просмотров
    Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой
    Обмен пленными: 64 воина ВСУ, воевавших на Донетчине и Луганщине, вернулись домой

    Украина и рф провели очередной обмен пленными.

    Сегодня 13:13
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх