В Днепре ответили, установят ли каток в центре города

В Днепре рассказали, откроется ли каток в центре города в этом году.

Несколько лет подряд на площади Героев Майдана устанавливали каток. В прошлом году туда ежедневно приходили сотни людей. Как рассказали на странице ice.dnepr, днепряне завалили их вопросами о том, ждать ли ее открытия в этом году.

По словам администратора страницы, у нее нет информации об установке катка в центре Днепра.

Как только что-нибудь буду знать, сразу вам обязательно сообщу, – говорится в сообщении.

А учитывая ситуацию с безопасностью, скорее всего, ждать открытия не стоит.

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