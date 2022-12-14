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У Дніпрі відповіли, чи встановлять ковзанку в центрі міста

Сьогодні 12:43
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У Дніпрі розповіли, чи відкриється ковзанка в центрі міста цього року.

Новости Днепра про У Дніпрі відповіли, чи встановлять ковзанку в центрі міста

Декілька років поспіль на площі Героїв Майдану встановлювали ковзанку. Минулого року туди щоденно приходили сотні людей. Як розповіли на сторінці ice.dnepr, дніпряни завалили їх питаннями про те, чи чекати її відкриття цього року.

За словами адміністраторки сторінки, у неї немає інформації щодо встановлення ковзанки в центрі Дніпра.

Як тільки щось знатиму, відразу вам обов’язково повідомлю, – йдеться у повідомленні.

А зважаючи на безпекову ситуацію, скоріше за все, чекати відкриття її не варто.

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Новости Днепра про У Дніпрі відповіли, чи встановлять ковзанку в центрі містаУкраїнська

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