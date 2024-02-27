В Днепре открылся ТРЦ, который пострадал из-за российской ракетной атаки: фоторепортаж

Сегодня, 27 февраля, в Днепре открылся ТРЦ Appolo, который пострадал из-за российской ракетной атаки.

Мы решили посетить торговый центр и посмотреть, как он работает теперь.

Днепряне уже понемногу посещают различные магазины — от продуктовых до бытовых.

Кстати, о магазинах. Возобновили свою работу почти все, за исключением тех, что находятся в поврежденной части здания.

Работают также фудкорт и кинотеатр.

На сайте ТРЦ указано, что он работает с 9:00 до 21:00.

Поврежденную часть здания сейчас восстанавливают:

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