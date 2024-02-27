В Днепре открылся ТРЦ, который пострадал из-за российской ракетной атаки: фоторепортаж

Мы решили посетить торговый центр и посмотреть, как он работает теперь.
Днепряне уже понемногу посещают различные магазины — от продуктовых до бытовых.
Кстати, о магазинах. Возобновили свою работу почти все, за исключением тех, что находятся в поврежденной части здания.
Работают также фудкорт и кинотеатр.
На сайте ТРЦ указано, что он работает с 9:00 до 21:00.
Поврежденную часть здания сейчас восстанавливают:
Читайте также:
Автор:
Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.
Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она…
В Днепре вытащили мужчину "с того света".
Собака вернулась домой, хотя весь двор изуродовал во время обстрела.
В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.
В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали.
Более 20 лет в Днепре ежегодно проводили ралли. Гонки стартовали в центре города, а набережная входила в обязательную программу проезда автомобилей. Также в городе работала школа штурманов.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.
Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она появилась в результате ликвидации Екатеринославской губернии и была в числе первых пяти областей, созданных в Украине. Решение о создании областей в Украине было принято в феврале 1932 года.
В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого дыма видно издалека.
Самолетопад набирает обороты.
Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.
В Днепре вытащили мужчину "с того света".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!