Житель Днепропетровщины сдавал несуществующее жилье в аренду по всей Украине

Ему уже сообщили о подозрении.

37-летний житель Покрова решил подзаработать, поэтому сдавал несуществующее жилье в аренду по всей Украине.

Мужчина размещал на интернет-платформах ложные объявления об аренде квартир. Когда ему присылали предоплату, он переставал выходить на связь.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители разоблачили мошенника. Выяснилось, что фигурант уже был судим за аналогичные преступления.

23 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении по четырем фактам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование и проверяется причастность фигуранта к ряду аналогичных преступлений.

Просим граждан быть осторожными, чтобы не попасть на крючок аферистов! Если же вы уже стали жертвой аналогичных схем, просим обратиться на линию «102» или в ближайшее отделение полиции, — призывают правоохранители.

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