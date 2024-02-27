Житель Днепропетровщины сдавал несуществующее жилье в аренду по всей Украине

37-летний житель Покрова решил подзаработать, поэтому сдавал несуществующее жилье в аренду по всей Украине.
Мужчина размещал на интернет-платформах ложные объявления об аренде квартир. Когда ему присылали предоплату, он переставал выходить на связь.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители разоблачили мошенника. Выяснилось, что фигурант уже был судим за аналогичные преступления.
23 февраля следователи сообщили мужчине о подозрении по четырем фактам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование и проверяется причастность фигуранта к ряду аналогичных преступлений.
Просим граждан быть осторожными, чтобы не попасть на крючок аферистов! Если же вы уже стали жертвой аналогичных схем, просим обратиться на линию «102» или в ближайшее отделение полиции, — призывают правоохранители.
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