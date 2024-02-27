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Будьте осторожны: в Днепре активизировались телефонные воры

Сегодня 09:01
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Держите телефон крепко!
Новости Днепра про Будьте осторожны: в Днепре активизировались телефонные воры

Фото условное.

На днях на спецлинию «102» позвонил житель Днепра. Мужчина рассказал, что неизвестный выхватил у него из рук телефон и убежал.

Патрульные прибыли на вызов и, пообщавшись с заявителем, получили приметы злоумышленника. С помощью камер наблюдения полицейские выяснили, куда побежал вероятный грабитель и что к происшествию могут быть причастны еще два человека — мужчина и женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Во время отработки прилегающей территории правоохранители заметили указанную гражданку возле ломбарда, а затем из него вышли двое мужчин, которых сразу задержали. Они рассказали, что успели продать телефон заявителя и получить за него деньги.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили граждан в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Новости Днепра про Будьте осторожны: в Днепре активизировались телефонные воры

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепропетровщины сдавал несуществующее жилье в аренду по всей Украине.

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