У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі відкрився ТРЦ Appolo, який постраждав через російську ракетну атаку.

Ми вирішили відвідати торговельний центр та подивитися, як він працює тепер.

Незважаючи на те, що зараз розпал робочого дня, в ТРЦ було доволі людно – дніпряни та гості міста відвідують різні магазини – від продуктових до побутових.

До речі, про магазини. Відновили свою роботу майже всі, за винятком тих, що знаходяться у пошкодженій частині будівлі.

Працюють також фудкорт та кінотеатр.

На сайті ТРЦ зазначено, що він працює з 9:00 до 21:00.

Пошкоджену частину будівлі зараз відновлюють:

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