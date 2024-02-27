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  • У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Сьогодні 13:52
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Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі відкрився ТРЦ Appolo, який постраждав через російську ракетну атаку.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Ми вирішили відвідати торговельний центр та подивитися, як він працює тепер.

Незважаючи на те, що зараз розпал робочого дня, в ТРЦ було доволі людно – дніпряни та гості міста відвідують різні магазини – від продуктових до побутових.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

До речі, про магазини. Відновили свою роботу майже всі, за винятком тих, що знаходяться у пошкодженій частині будівлі.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Працюють також фудкорт та кінотеатр.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

На сайті ТРЦ зазначено, що він працює з 9:00 до 21:00. 

Пошкоджену частину будівлі зараз відновлюють:

Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

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Новости Днепра про У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортажУкраїнська

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