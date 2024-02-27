У Дніпрі відкрився ТРЦ, який постраждав через російську ракетну атаку: фоторепортаж

Ми вирішили відвідати торговельний центр та подивитися, як він працює тепер.
Незважаючи на те, що зараз розпал робочого дня, в ТРЦ було доволі людно – дніпряни та гості міста відвідують різні магазини – від продуктових до побутових.
До речі, про магазини. Відновили свою роботу майже всі, за винятком тих, що знаходяться у пошкодженій частині будівлі.
Працюють також фудкорт та кінотеатр.
На сайті ТРЦ зазначено, що він працює з 9:00 до 21:00.
Пошкоджену частину будівлі зараз відновлюють:
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