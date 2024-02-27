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Силы ПВО приземлили на Восточном направлении российский истребитель Су-34

Сегодня 11:17
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Самолетопад продолжается!

Новости Днепра про Силы ПВО приземлили на Восточном направлении российский истребитель Су-34

Сегодня, 27 февраля, силы ПВО приземлили на Восточном направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Минус еще один Су-34 на Восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз. Всем спасибо за боевую работу! — написал он.

Новости Днепра про Силы ПВО приземлили на Восточном направлении российский истребитель Су-34

Напомним, ранее мы писали, что Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО).

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