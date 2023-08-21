В Днепре осудили главаря пророссийских радикалов, вербовавшего горожан к агентуре ГРУ РФ

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В Днепре приговорили к 15 годам тюрьмы предводителя пророссийских агентов, корректировавших удары по городу. Горожанина еще до начала нового этапа войны в феврале 2022 года завербовал представитель Генштаба вооруженных сил РФ.
Позже, по указанию куратора, днепрянин собрал единомышленников, которые во время войны должны были добывать необходимую информацию для российских силовиков. Ему удалось завербовать шестерых горожан, которые с началом полномасштабного вторжения активизировали свою деятельность.
Для прикрытия разведывательно-подрывной деятельности резидент военной разведки РФ использовал свой статус председателя одной из местных общественных организаций.
Первую «партию» агентов задержали в начале года, а последнего предателя — в августе 2023 года. Все они собирали информацию о месторасположении важных объектов. В частности, коллаборанты причастны к планированию ударов по жилому дому, больнице и зданию СБУ в Днепре.
Кроме того, они корректировали удары по ТЭС и другим объектам, которые поставляли электроэнергию жителям Днепра и области.
Также агенты выслеживали расположение ПВО, командных пунктов Сил обороны, важных промышленных предприятий и транспортных путей, которыми поставляется оружие.
Традиционно всю информацию передавали через мессенджеры.
Задержанный куратор также принадлежал к группе пророссийских радикалов и возглавлял местную ячейку этой организации.
Вражеского приспешника признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения: вторая часть статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Приговор – 15 лет лишения свободы.
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