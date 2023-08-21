У Дніпрі судили ватажка проросійських радикалів, який вербував містян до агентури ГРУ РФ

У Дніпрі винесли вирок ватажку радикальної проросійської організації SERB, який курував місцевих ГРУ-шних агентів.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У Дніпрі засудили до 15 років в’язниці ватажка проросійських агентів, які коригували удари по місту. Містянина ще до початку нового етапу війни у лютому 2022 року завербував представник Генштабу збройних сил РФ.

Пізніше, за вказівкою куратора, дніпрянин зібрав однодумців, які з початком війни мали добувати необхідну інформацію для російських силовиків. Йому вдалося завербувати шістьох містян, які з початком повномасштабного вторгнення активізували свою діяльність.

Для прикриття розвідувально-підривної діяльності резидент воєнної розвідки рф використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій.

Першу “партію” агентів затримали на початку року, а останнього – у серпні 2023. Усі вони збирали інформацію про місцерозташування важливих об’єктів. Зокрема, вони причетні до планування ударів по житловому будинку, лікарні та будівлі СБУ в Дніпрі.

Крім цього, вони коригували удари по ТЕС та іншим об’єктам, які постачали електроенергію мешканцям Дніпра та області.

Також агенти видивлялися розташування ППО, командних пунктів Сил оборони, важливих промислових підприємств та транспортних шляхів, якими постачається зброя.

Традиційно всю інформацію передавали через месенджери.

Затриманий куратор також належав до групи проросійських радикалів та очолював місцевий осередок.

Ворожого поплічника визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану: друга частина статті 111 Кримінального кодексу України. Вирок – 15 років позбавлення волі.

Читайте також:

Українська

Автор: