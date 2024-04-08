В Днепре опасная группировка повреждает машины, но есть нюанс (ВИДЕО)

Будьте внимательны!

В Днепре появилась опасная группировка, которая ночью повреждает машины. Но есть нюанс — в ее состав входят бездомные собаки.

Об этом инциденте рассказали горожане в соцсети.

Горожанин говорит, что утром обнаружил, что у его машины помято крыло, а рядом с ней лежал оторванный номерной знак.

Мужчина просмотрел камеры видеонаблюдения и был удивлен: оказалось, что вред причинила опасная собачья группировка. Несколько бездомных собак сначала повредили крыло, а позже — отгрызли номерной знак. После этого четырёхлапые «бандиты» скрылись с места «преступления».

Как все было — можете посмотреть на видео:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Паникахи Hyundai сбил 11-летнего парня на пешеходном переходе: видео.

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