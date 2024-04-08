У Дніпрі на Панікахи Hyundai збив 11-річного хлопця на пішохідному переході: відео

У неділю, 7 квітня, у Дніпрі на вулиці Панікахи в районі перехрестя з бульваром Платонова сталася аварія. Там Hyundai пролетів перехрестя на “червоний”, в’їхав у натовп на пішохідному переході та збив 11-річного хлопця.
Про це повідомляє “Інформатор”.
За словами свідків, хлопець підлетів на 2 метри у висоту.
Дитину госпіталізували до лікарні. Попередньо, лікарі діагностували у постраждалого закритий перелом лівої променевої кістки.
Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зненацька спалахнув автомобіль (ФОТО).
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