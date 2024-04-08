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У Дніпрі небезпечне угруповання пошкоджує автівки, але є нюанс (ВІДЕО)

Сьогодні 12:13
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі небезпечне угруповання пошкоджує автівки, але є нюанс (ВІДЕО)

У Дніпрі з’явилося небезпечне угруповання, яке вночі пошкоджує автівки. Але є нюанс – до його складу входять безпритульні собаки.

Про цей інцидент розповіли містяни у соцмережі.

Містянин говорить, що вранці виявив, що у його автівки пом’яте крило, а поруч з нею лежав відірваний номерний знак.

Чоловік переглянув камери відеоспостереження і був здивований: виявилося, що шкоду заподіяло небезпечне собаче угруповання. Кілька безпритульних собак спочатку пошкодили крило, а згодом – відгризли номерний знак. Після цього чотирилапі “бандити” зникли з місця “злочину”.

Як все було – можете подивитися на відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Панікахи Hyundai збив 11-річного хлопця на пішохідному переході: відео.

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Новости Днепра про У Дніпрі небезпечне угруповання пошкоджує автівки, але є нюанс (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі небезпечне угруповання пошкоджує автівки, але є нюанс (ВІДЕО)Русский

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