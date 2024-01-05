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  • В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно

В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно

Сегодня 17:58
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В Днепре может появиться улица в честь идеолога и руководителя украинского национально-освободительного движения Ярослава Стецько.

Новости Днепра про В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно

Так, жители Днепра и Украинский центр историко-культурных стратегий обратились в Днепровский городской совет с просьбой переименовать одну из улиц города в честь Ярослава Стецько.

Об этом сообщил в Facebook Сергей Волынец, руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий.

Что известно об этом деятеле

Ярослав Стецько – выдающийся политический деятель, идеолог и проводник украинского национально-освободительного движения, соавтор Акта провозглашения Украинского государства 30 июня 1941 года, один из известнейших украинцев во второй половине ХХ века в западном мире.

Это был Человек, который всю свою жизнь посвятил делу национального освобождения Украины и возрождению ее государственности, а также показал всему миру, что украинская нация есть и что она борется за свою свободу, — отметил Сергей Волынец.

По его словам, Стецько вел широкую деятельность на всемирной антикоммунистической арене: как президент Антибольшевистского блока народов координировал действия мировых антикоммунистических организаций и объединений, был инициатором создания и пожизненным членом почетного президиума Европейского совета свободы, одним из основателей Всемирной антикоммунистической лиги.

Антибольшевистский блок народов под его руководством многое сделал для поддержки освободительной борьбы порабощенных народов. Во времена «холодной войны» Ярослав Семенович был харизматичной личностью, которую уважали, с которой встречались и с мнением которой считались лидеры многих стран, — добавил Волынец.

Отметим, улица в честь этого деятеля есть в Буче, Львове, Луцке, Никополе, Тернополе, Хмельницком и других украинских городах.

Новости Днепра про В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно

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