У Дніпрі одну з вулиць пропонують перейменувати на честь Ярослава Стецька: що про нього відомо

У Дніпрі може з'явитися вулиця на честь ідеолога та провідника українського національно-визвольного руху Ярослава Стецька.

Так, мешканці Дніпра та Український центр історико-культурних стратегій звернулися до Дніпровської міської ради з проханням перейменувати одну з вулиць міста на честь Ярослава Стецька.

Про це повідомив у Facebook Сергій Волинець, керівник Українського центру історико-культурних стратегій.

Що відомо про цього діяча

Ярослав Стецько – видатний політичний діяч, ідеолог і провідник українського національно-визвольного руху, співавтор Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року, один із найвідоміших українців у другій половині ХХ століття в західному світі.

Це була Людина, яка все своє життя присвятила справі національного визволення України та відродження її державності, а також засвідчила перед всім світом, що українська нація є і що вона бореться за свою свободу, – зазначив Сергій Волинець.

За його словами, Стецько вів широку діяльність на всесвітній антикомуністичній арені: як президент Антибільшовицького блоку народів координував дії світових антикомуністичних організацій та об’єднань, був ініціатором створення та довічним членом почесної президії Європейської ради свободи, одним із засновників Світової антикомуністичної ліги.

Антибільшовицький блок народів під його проводом багато зробив для підтримки визвольної боротьби поневолених народів. У часи “холодної війни” Ярослав Семенович був харизматичною особистістю, яку поважали, з якою зустрічались і з думкою якої рахувалися лідери багатьох країн, – додав Волинець.

Зазначимо, вулиця на честь цього діяча є у Бучі, Львові, Луцьку, Нікополі, Тернополі, Хмельницькому та в інших українських містах.

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