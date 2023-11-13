В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен

Как сообщили в областной прокуратуре, правоохранители обжаловали договор по реконструкции спортивного дворца «Метеор».
Еще в 2021 году департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА заключил соглашение с ООО по реконструкции «Метеора». Общая стоимость ремонта должна составить 1,3 миллиарда гривен. Завершить работу компания пообещала до конца 2023 года.
Подрядчики получили 28 млн. гривен аванса, чтобы приобрести строительные материалы. Как отметили в прокуратуре, ООО не имело целью завершить реконструкцию в указанный срок. Компания безосновательно ссылалась на действие военного положения, имея целью завладеть бюджетными средствами.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы оспорить соглашение.
13 ноября правоохранители сообщили, что заключенный договор был расторгнут, компания вернула аванс. Таким образом, удалось предупредить расход свыше 1,3 млрд грн бюджетных средств.
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