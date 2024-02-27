В Днепре объявили «войну» спотыкачам

Эти конструкции мешают пешеходам свободно передвигаться по тротуару.
Убирают так называемые спотыкатели – самовольно расположенные выносные рекламные конструкции. Штендеры размещают предприниматели на тротуарах. Может, это и полезные объявления для потребителей и покупателей, но препятствует свободному движению пешеходов и затрудняет передвижение маломобильных людей.
О штендерах люди буквально спотыкаются – отсюда и название.
В этот раз работники КП «Днепровские активы» ДМР попросили убрать «спотыкач» по улице В. Липинского.
Всего с начала этого года в Днепре демонтировали около 20 таких «спотыкателей», сообщили в КП.
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