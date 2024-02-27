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У Дніпрі оголосили “війну” спотикачам

Сьогодні 19:32
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У Дніпрі позбавляються від рекламних "спотикачів".

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Ці конструкції заважають пішоходам вільно пересуватися тротуаром. 

Прибирають так звані спотикачі — самовільно розташовані виносні рекламні конструкції. Штендери розміщують підприємці на тротуарах. Може це і корисні оголошення для споживачів та покупців, але перешкоджає вільному руху пішоходів та ускладнює пересування маломобільних людей.

Об штендери люди буквально спостикаються – звідси і назва. 

Цього разу працівники КП “Дніпровські активи” ДМР попросили прибрати “спотикач” по вулиці В. Липинського.

Загалом, з початку цього року у Дніпрі демонтували близько 20 таких “спотикачів”, повідомили в КП. 

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