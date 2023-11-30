В Днепре «объявили войну» бордюрам

По крайней мере, их уберут на 60 проездах в Днепре.
Как сообщили в Facebook-сообществе «Urban Dnipro», в переулке Евгения Коновальца убрали бордюры на тротуаре между заездом в дом.
Это один из проездов, где вместо прерывания тротуара бордюрами устроили плавное понижение и выделили транзитную зону тротуара плиткой. Таким образом, улица становится безбарьерной и удобной для людей с инвалидностью, маломобильных людей, велосипедистов, мам с колясками и просто прохожих, которым трудно каждый раз преодолевать ступеньку по дороге домой.
Также здесь нет отдельных лунок деревьев – сплошная полоса для будущего озеленения. В планах обустроить таким образом еще 60 подобных проездов. Где именно и когда – не уточняется.
Как видим на фото, раньше здесь были всем знакомы бордюры среди дороги, которые делили тротуар и участок для проезда. Теперь же есть разделение плиткой.
Заметим, что убирают бордюры для безбарьерного передвижения маломобильных людей. Особенно это важно тогда, когда с войны возвращается куча военных и гражданских, имеющих те или иные травмы и вынужденные пользоваться колясками или костылями.
Это также европейский стандарт, поэтому Днепр понемногу двигается в направлении ЕС.
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