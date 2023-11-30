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У Дніпрі “оголосили війну” бордюрам

Сьогодні 16:58
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У Дніпрі позбавлятимуться бордюрів на тротуарах.

Новости Днепра про У Дніпрі

Принаймні їх поприбирають на 60 проїздах у Дніпрі. 

Як повідомили в Facebook-спільноті “Urban Dnipro”, у провулку Євгена Коновальця прибрали бордюри на тротуарі між заїздом до будинку. 

Це один із проїздів, де замість переривання тротуару бордюрами влаштували плавне пониження та виділили транзитну зону тротуару плиткою. Таким чином вулиця стає безбар’єрною та зручною для людей з інвалідністю, маломобільних людей, велосипедистів, мам з візочками та просто перехожих, яким важко кожен раз долати сходинку по дорозі додому. 
 
Також тут немає окремих лунок дерев — суцільна смуга для майбутнього озеленення. У планах облаштувати таким чином ще 60 схожих проїздів. Де саме та коли – не уточнюється. 
 
Як бачимо на фото, раніше тут були всім знайомі бордюри посеред дороги, які ділили тротуар та ділянку для проїзду. Тепер же є розділення плиткою.
 

Новости Днепра про У Дніпрі

Зауважимо, що прибирають бордюри для безбар’єрного пересування маломобільних людей. Особливо це важливо тоді, коли з війни повертається купа військових та цивільних, які мають ті чи інші травми та вимушені користатися візками чи милицями. 

Це також європейський стандарт, тож Дніпро потроху рухається у напрямку ЄС.

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