В Днепре ночью на Криворожской неожиданно вспыхнул Renault (ФОТО)

Сегодня ночью, 20 февраля, на линию «101» сообщили о том, что на улице Криворожской горит легковой автомобиль.
Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что огонь охватил моторный отсек и салон автомобиля Renault. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание быстро ликвидировали.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 7 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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