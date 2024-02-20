В Днепре ночью на Криворожской неожиданно вспыхнул Renault (ФОТО)

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Сегодня ночью, 20 февраля, на линию «101» сообщили о том, что на улице Криворожской горит легковой автомобиль.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что огонь охватил моторный отсек и салон автомобиля Renault. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание быстро ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 7 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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