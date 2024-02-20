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У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Сьогодні 08:32
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Сьогодні вночі, 20 лютого, на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Криворізькій горить легковий автомобіль.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що вогонь охопив моторний відсік та салон автомобіля Renault. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Займання швидко ліквідували.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)Українська

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