У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Сьогодні вночі, 20 лютого, на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Криворізькій горить легковий автомобіль.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що вогонь охопив моторний відсік та салон автомобіля Renault. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання швидко ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: