У Дніпрі вночі на Криворізькій зненацька спалахнув Renault (ФОТО)

Сьогодні вночі, 20 лютого, на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Криворізькій горить легковий автомобіль.
Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що вогонь охопив моторний відсік та салон автомобіля Renault. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання швидко ліквідували.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 7 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
У понеділок, 19 лютого, на залізничному вокзалі Дніпра відкрили безбар’єрну…
Ще є час зарядити телефон!
І це при умові, якщо всю зарплатню відкладати на заощадження.
У Новомосковському районі чоловік напав на жінку з ножем.