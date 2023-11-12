В Днепре неизвестный похитил лежачих полицейских с дороги возле детсада

В Днепре неизвестный мужчина откручивал лежачих полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Странный мужчина вчера, на улице Сержанта Литвищенка, был замечен напротив детского сада №122.

Вооружившись отверткой, он откручивал крепеж у лежачих полицейских.

На этом участке коммунальщики установили всего 4 дня назад.

Уже сегодня от ограничителей движения остались только воспоминания. Зачем они могли кому-нибудь понадобиться, остается только догадываться.

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