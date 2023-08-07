В Днепре неизвестные украли остановку

Жители Днепра жалуются на неизвестных воров, укравших остановку.

Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.

Недавно вблизи улицы Криворожской украли остановку. По словам местных, на Шаховом проезде рядом с ПРМ стояла металлическая конструкция, возле которой останавливались маршрутки. Однако она куда-то пропала. Горожане предполагают, что какие-то «предприниматели» порезали ее на металлолом. Кроме того, на этом месте оставался дорожный знак, но его снесли во время аварии.

Местные жалуются, что маршрутщики перестали здесь останавливаться. Водители аргументируют это тем, что здесь нет остановки. Хотя она есть и имеет официальное название.

Какие-то предприниматели стащили на металл нашу остановку! И после аварии (очень опасного поворота) не вернули на место остановочный знак. Каждый раз ссориться с маршрутщиками здоровья нет. Но между Стахановской проходной и конечным пунктом трамвая №15 остановки больше нет. А она была! Шахматный проезд. Пожалуйста, если не саму остановку, то хоть сверните знак! Заранее спасибо, – пишет днепрянка Яна.

Как сообщили в КП Транспортная инфраструктура города, знак остановки вернули в эту субботу.

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