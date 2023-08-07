В Днепре неизвестные украли остановку

Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.
Недавно вблизи улицы Криворожской украли остановку. По словам местных, на Шаховом проезде рядом с ПРМ стояла металлическая конструкция, возле которой останавливались маршрутки. Однако она куда-то пропала. Горожане предполагают, что какие-то «предприниматели» порезали ее на металлолом. Кроме того, на этом месте оставался дорожный знак, но его снесли во время аварии.
Местные жалуются, что маршрутщики перестали здесь останавливаться. Водители аргументируют это тем, что здесь нет остановки. Хотя она есть и имеет официальное название.
Какие-то предприниматели стащили на металл нашу остановку! И после аварии (очень опасного поворота) не вернули на место остановочный знак. Каждый раз ссориться с маршрутщиками здоровья нет. Но между Стахановской проходной и конечным пунктом трамвая №15 остановки больше нет. А она была! Шахматный проезд. Пожалуйста, если не саму остановку, то хоть сверните знак! Заранее спасибо, – пишет днепрянка Яна.
Как сообщили в КП Транспортная инфраструктура города, знак остановки вернули в эту субботу.
Читайте также:
Автор:
Блогерша, которая родилась в Кривом Роге, а затем жила в…
В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.
Будьте внимательны!
В воскресенье, 6 августа, в Днепре на перекрестке улиц Передовая…
Блогерша, которая родилась в Кривом Роге, а затем жила в Днепре, призвала россиян бросать бомбы на украинцев.
Берегите себя!
В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.
Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград возле села Жемчужное Павлоградского района произошла авария.
Спасибо нашим защитникам!
Будьте внимательны!
Важная информация!
К сожалению, ночь в области была тревожной.
Полиция Павлограда разыскивает 14-летнюю Анастасию Василькову.
Сегодня ночью на улице Верстовой Амур-Нижнеднепровского района произошел пожар – там горел частный дом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!