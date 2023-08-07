У Дніпрі невідомі вкрали зупинку

Про це йдеться на сайті Дніпровської міськради.
Нещодавно поблизу вулиці Криворізької вкрали зупинку. За словами місцевих, на Шаховому проїзді поруч з ПЗМ стояла металева конструкція, біля якої зупинялися маршрутки. Проте вона кудись зникла. Містяни припускають, що якісь “підприємці” порізали її на металобрухт. Крім того, на цьому місці залишався дорожній знак, але і його знесли під час аварії.
Місцеві скаржаться, що маршрутники перестали тут зупинятися. Водії аргументують це тим, що тут немає зупинки. Хоча вона є і має назву.
Якісь підприємці стягнули на метал нашу зупинку! І після аварії (дуже небезпечного повороту) не повернули на місце знак зупинки. Щоразу сваритися з маршрутниками здоров’я немає. Але між Стаханівською прохідною та кінцевим пунктом трамваю №15 зупинки більше немає. А вона була! Шаховий проїзд. Будь ласка, якщо не саму зупинку, то хоч поверніть знак! Заздалегідь дякую, – пише дніпрянка Яна.
Як повідомили в КП Транспортна інфраструктура міста, знак зупинки повернули цієї суботи.
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