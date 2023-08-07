У Дніпрі невідомі вкрали зупинку

Мешканці Дніпра скаржаться на невідомих злодіїв, які вкрали зупинку.

Про це йдеться на сайті Дніпровської міськради.

Нещодавно поблизу вулиці Криворізької вкрали зупинку. За словами місцевих, на Шаховому проїзді поруч з ПЗМ стояла металева конструкція, біля якої зупинялися маршрутки. Проте вона кудись зникла. Містяни припускають, що якісь “підприємці” порізали її на металобрухт. Крім того, на цьому місці залишався дорожній знак, але і його знесли під час аварії.

Місцеві скаржаться, що маршрутники перестали тут зупинятися. Водії аргументують це тим, що тут немає зупинки. Хоча вона є і має назву.

Якісь підприємці стягнули на метал нашу зупинку! І після аварії (дуже небезпечного повороту) не повернули на місце знак зупинки. Щоразу сваритися з маршрутниками здоров’я немає. Але між Стаханівською прохідною та кінцевим пунктом трамваю №15 зупинки більше немає. А вона була! Шаховий проїзд. Будь ласка, якщо не саму зупинку, то хоч поверніть знак! Заздалегідь дякую, – пише дніпрянка Яна.

Як повідомили в КП Транспортна інфраструктура міста, знак зупинки повернули цієї суботи.

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