В Днепре неизвестные угрожали взорвать магазины АТБ

Вчера, 3 января, в полицию поступило два сообщения о минировании в Днепре.
В первом речь шла о взрывчатке в магазинах АТБ. Сотрудники полиции проверили 98 супермаркетов и прилегающие к ним территории. К счастью, взрывоопасных предметов они не нашли.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Во втором сообщении была информация о минировании здания СБУ и больниц города. Полиция обследовала 39 объектов (38 медучреждений и здание СБУ). Информация не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!
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