В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Нет слов...

Вопиющий инцидент произошел вчера вечером на улице Кедрина.

Как сообщают местные Telegram-каналы, автомобиль сбил собаку. После наезда водитель и пассажиры авто забросили животное в мешок и просто выбросили на мусорку.

Неизвестно, было ли животное уже мертвым, или его можно было спасти.

Уважаемые водители, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах! Помните: наезд или столкновение с животными на дороге – это тоже ДТП.

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