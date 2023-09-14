В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Вопиющий инцидент произошел вчера вечером на улице Кедрина.
Как сообщают местные Telegram-каналы, автомобиль сбил собаку. После наезда водитель и пассажиры авто забросили животное в мешок и просто выбросили на мусорку.
Неизвестно, было ли животное уже мертвым, или его можно было спасти.
Уважаемые водители, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах! Помните: наезд или столкновение с животными на дороге – это тоже ДТП.
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