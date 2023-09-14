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В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Сегодня 09:34
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Нет слов...

Новости Днепра про В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Вопиющий инцидент произошел вчера вечером на улице Кедрина.

Как сообщают местные Telegram-каналы, автомобиль сбил собаку. После наезда водитель и пассажиры авто забросили животное в мешок и просто выбросили на мусорку.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Новости Днепра про В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусорку

Неизвестно, было ли животное уже мертвым, или его можно было спасти.

Уважаемые водители, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах! Помните: наезд или столкновение с животными на дороге – это тоже ДТП.

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Новости Днепра про В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусоркуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили ее на мусоркуРусский

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