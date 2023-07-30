В Днепре нетрезвая 17-летняя девушка пыталась покончить с собой

Известно, что перед тем, как совершить попытку самоубийства, девушка употребляла алкогольные напитки. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

Об этом пишет «Информатор» .

Подросток пыталась порезать вены на руках и уже нанесла несколько порезов.

В субботу, 29 июля, в Днепре 17-летняя девушка пыталась совершить суицид. Ее вовремя заметили неравнодушные люди и вызвали скорую.

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