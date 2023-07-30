В Днепре нетрезвая 17-летняя девушка пыталась покончить с собой

Подросток пыталась порезать вены на руках и уже нанесла несколько порезов.
Об этом пишет «Информатор».
Известно, что перед тем, как совершить попытку самоубийства, девушка употребляла алкогольные напитки. Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.
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