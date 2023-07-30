У Дніпрі нетвереза 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки

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Підліток намагалася порізати вени на руках і вже нанесла декілька порізів.
Про це пише “Інформатор”.
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