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У Дніпрі нетвереза 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки

Сьогодні 12:22
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У суботу, 29 липня, у Дніпрі 17-річна дівчина намагалася скоїти суїцид. Її вчасно помітили небайдужі люди та викликали швидку.

Новости Днепра про У Дніпрі нетвереза 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки

Підліток намагалася порізати вени на руках і вже нанесла декілька порізів. 

Про це пише “Інформатор”

Відомо, що перед тим, як скоїти спробу самогубства, дівчина вживала алкогольні напої. Наразі вона знаходиться у лікарні під наглядом медиків.
 
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Новости Днепра про У Дніпрі нетвереза 17-річна дівчина намагалася накласти на себе рукиУкраїнська

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