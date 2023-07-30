У Дніпрі нетвереза 17-річна дівчина намагалася накласти на себе руки

У суботу, 29 липня, у Дніпрі 17-річна дівчина намагалася скоїти суїцид. Її вчасно помітили небайдужі люди та викликали швидку.

Підліток намагалася порізати вени на руках і вже нанесла декілька порізів.

Про це пише “Інформатор”.

Відомо, що перед тим, як скоїти спробу самогубства, дівчина вживала алкогольні напої. Наразі вона знаходиться у лікарні під наглядом медиків.

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