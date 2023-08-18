В Днепре непривитых детей могут не пустить в школу: в чем дело

Об этом говорится в протоколе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, опубликованном 18 августа на сайте горсовета.
В Украине и Днепре существует угроза мощной вспышки кори. Такие прогнозы озвучили специалисты обособленного структурного подразделения «Днепровский районный отдел ГУ «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
Поэтому в Днепре могут усилить контроль в школах и не допускать к обучению детей, у которых нет прививок без уважительной причины.
Перед началом 2023-2024 учебного года провести совещания с руководителями учебных заведений по организации приема детей в учебные заведения, в частности, недопущение к очной форме обучения детей, которые без уважительных причин не получили профилактических прививок согласно Календарю Министерства охраны профилактических прививок, — говорится в документе.
В Украине действительно действует норма по которой дети, которые ходят в школу должны быть привиты и предоставлять в учебные заведения соответствующие документы о вакцинации. Исключения — люди, которым противопоказаны прививки по медицинским показаниям или религиозным верованиям. Однако насильно никто никого не вакцинирует и многие живут непривитым.
Отмечается, что вспышки кори в Украине цикличны и обычно повторяют раз в четыре-пять лет. Последний резкий рост количества больных корью был в 2017-2019 годах. По данным специалистов, есть риск повторения эпидемии в этом году.
В связи с этим в Днепре начали «догоняющую» catch-up кампанию по вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи среди детей. Пока показатели вакцинации крайне низкие, поэтому специальная комиссия поручила медработникам проанализировать ситуацию и запустить кампанию, которая поможет привить детей.
По словам медиков, если значительная часть населения будет привита от этих болезней, тогда вспышек заболеваемости почти нет. Поэтому в Минздраве рекомендуют вакцинироваться сейчас, чтобы потом не лечиться.
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