У Дніпрі нещеплених дітей можуть не пустити до школи: у чому річ

У Дніпрі дітей, які не мають щеплень без поважної причини можуть не пускати на очне навчання до шкіл.

Про це йдеться в протоколі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який опублікували 18 серпня на сайті міськради.

В Україні та Дніпрі існує загроза потужного спалаху кору. Такі застереження озвучили фахівці відокремленого структурного підрозділу “Дніпровський районний відділ ДУ “Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

Тож у Дніпрі можуть посилити контроль в школах та не допускати до навчання дітей, у яких немає щеплень без поважної причини.

Перед початком 2023-2024 навчального року провести наради з керівниками закладів освіти щодо організації прийому дітей у навчальні заклади, зокрема недопущення до очної форми навчання дітей, які без поважних причин не отримали профілактичних щеплень згідно з Календарем Міністерства охорони профілактичних щеплень, – йдеться у документі.

В Україні дійсно діє норма за якою діти, які ходять до школи мають бути щепленими та надавати до закладів освіти відповідні документи про вакцинацію. Винятки – люди, яким протипоказані щеплення за медичними показаннями чи релігійними віруваннями. Проте насильно ніхто нікого не вакцинує та чимало хто живе нещепленим.

Навіщо потрібні щеплення

Зазначається, що спалахи кору в Україні циклічні та зазвичай повторюють раз на чотири-п’ять років. Востаннє різке зростання кількості хворих на кір було у 2017-2019 роках. Тож, за даними фахівці, є ризик повторення епідемії цьогоріч.

У зв’язку з цим у Дніпрі розпочали “наздоганяючу” catch-up кампанію з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей. Наразі показники вакцинації вкрай низькі, тож спеціальна комісія доручила медпрацівникам проаналізувати ситуацію та запустити кампанію, які допоможе щепити дітей.

За словами медиків, якщо значна частина населення буде щеплена від цих хвороб, тоді спалахів захворюваності майже немає. Тож в МОЗ рекомендують вакцинуватися зараз, щоб не лікуватися потім.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: