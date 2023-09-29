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  • В Днепре некоторым людям могут не выключать свет во время блекаутов: кто эти счастливчики

В Днепре некоторым людям могут не выключать свет во время блекаутов: кто эти счастливчики

Сегодня 11:04
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Некоторые категории людей могут не выключать свет во время блекаутов.

Новости Днепра про В Днепре некоторым людям могут не выключать свет во время блекаутов: кто эти счастливчики

Это касается уязвимых слоев населения. Людям, относящимся к этим категориям потребителей, могут не выключать свет. Такое постановление будет действовать в случае действия графиков и блэкаутов. И если его примут, пишет РБК-Украина.

Кому могут не выключать свет

К уязвимым категориям потребителей относятся:

  • люди, получающие субсидии;
  • люди с инвалидностью I и II группы и те, кто за ними ухаживает, но которые не получают субсидий;
  • люди, удерживающие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий
  • многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий
  • приемные семьи, где живет более трех детей, и не имеющие субсидии
  • люди, нуждающиеся в доступе к медицинскому оборудованию, которое должно непрерывно питаться от электроэнергии;

Со временем должны создать специальный реестр людей, которым не будут выключать свет. В то же время, пока не совсем понятно, как это будут обеспечивать.

Чтобы получить статус уязвимого потребителя, необходимо обратиться к поставщику и сообщить об этом, а затем предоставить соответствующие документы. Это можно сделать онлайн или обратившись в представительство по месту жительства.

Заметим, что пока свет не выключают и не собираются это делать, но, по данным ГУР, россияне активно готовятся к энергетическому террору.

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