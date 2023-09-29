В Днепре некоторым людям могут не выключать свет во время блекаутов: кто эти счастливчики

Это касается уязвимых слоев населения. Людям, относящимся к этим категориям потребителей, могут не выключать свет. Такое постановление будет действовать в случае действия графиков и блэкаутов. И если его примут, пишет РБК-Украина.
К уязвимым категориям потребителей относятся:
Со временем должны создать специальный реестр людей, которым не будут выключать свет. В то же время, пока не совсем понятно, как это будут обеспечивать.
Чтобы получить статус уязвимого потребителя, необходимо обратиться к поставщику и сообщить об этом, а затем предоставить соответствующие документы. Это можно сделать онлайн или обратившись в представительство по месту жительства.
Заметим, что пока свет не выключают и не собираются это делать, но, по данным ГУР, россияне активно готовятся к энергетическому террору.
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