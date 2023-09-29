У Дніпрі декому можуть не вимикати світло під час блекаутів: хто ці щасливчики

Це стосується вразливих верств населення. Людям, які належать до цих категорій споживачів, можуть не вимикати світло. Така постанова буде діяти у випадку дії графіків і блекаутів. Якщо її ухвалять, пише РБК-Україна.
До вразливих категорій споживачів належать:
Згодом мають створити спеціальний реєстр людей, яким не вимикатимуть світло. Водночас поки що не зовсім зрозуміло, як це будуть забезпечувати.
Щоб отримати статус вразливого споживача необхідно звернутися до свого постачальника та сповістити про таку необхідність, а потім надати відповідні документи. Це можна зробити онлайн, чи звернувшись до представництва за місцем проживання.
Зауважимо, що поки що світло не вимикають та не збираються це робити, але за даними ГУР, росіяни активно готуються до енергетичного терору.
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