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  • У Дніпрі декому можуть не вимикати світло під час блекаутів: хто ці щасливчики

У Дніпрі декому можуть не вимикати світло під час блекаутів: хто ці щасливчики

Сьогодні 11:04
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Деяким категоріям людей можуть не вимикати світло під час блекаутів.

Новости Днепра про У Дніпрі декому можуть не вимикати світло під час блекаутів: хто ці щасливчики

Це стосується вразливих верств населення. Людям, які належать до цих категорій споживачів, можуть не вимикати світло. Така постанова буде діяти у випадку дії графіків і блекаутів. Якщо її ухвалять, пише РБК-Україна. 

Кому можуть не вимикати світло

До вразливих категорій споживачів належать:

  • люди, які отримують субсидії;
  • люди з інвалідністю І та II групи та ті хто за ними доглядає, але які не отримують субсидій;
  • люди, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій
  • багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій
  • прийомні сім’ї, де живе більш як троє дітей, і які не мають субсидій
  • люди, які потребують доступу до медичного обладнання, що має безперервно живитися від електроенергії;

Згодом мають створити спеціальний реєстр людей, яким не вимикатимуть світло. Водночас поки що не зовсім зрозуміло, як це будуть забезпечувати. 

Щоб отримати статус вразливого споживача необхідно звернутися до свого постачальника та сповістити про таку необхідність, а потім надати відповідні документи. Це можна зробити онлайн, чи звернувшись до представництва за місцем проживання. 

Зауважимо, що поки що світло не вимикають та не збираються це робити, але за даними ГУР, росіяни активно готуються до енергетичного терору. 

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Новости Днепра про У Дніпрі декому можуть не вимикати світло під час блекаутів: хто ці щасливчикиУкраїнська

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