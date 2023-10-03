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В Днепре не хватает учителей: кого больше всего

Сегодня 11:50
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В Днепре не хватает учителей.

Новости Днепра про В Днепре не хватает учителей: кого больше всего

В Днепре не хватает учителей. В настоящее время 300 вакансий предлагают в школах города. Больше всего не хватает учителей-предметников, а именно учителей информатики и английского языка.

На данный момент открыты вакансии:

учитель информатики – 32,
английского языка – 30,
математики -24,
физики – 15,
начальных классов – 5,
географии – 12,
истории – 11,
украинского языка – 11,
биологии -9,
химии – 5.

Кроме этого школы Днепра предлагают 7 вакансий заместителей директоров школ, 30 вакансий практических психологов, 23 ассистентов учителей, 13 социальных педагогов, 30 медсестер.

Детальнее можно узнать ТУТ.

У учителей есть свой профсоюз и сейчас он выступает за существенное повышение зарплат учителям, чтобы удержать их в профессии.

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