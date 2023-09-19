Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растение

В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растение

Сегодня 15:40
просмотров

В Днепре заметили полезного родственника колорадского жука.

Новости Днепра про В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растение

Эти насекомые могут уничтожать поля амброзии, если соберутся группками. Речь идет об амброзиевом листоеде — родственнике колорадского жука, который хоть и считается вредителем, но приносит гораздо больше пользы чем всем известный пожиратель картофеля.

Насекомых когда-то специально разводили для того, чтобы они уничтожали насаждение амброзии. Правда, это достаточно провальная затея, ведь контролировать процесс размножения и миграции жуков практически невозможно. Из-за этого они могут скрыться из мест, куда их отправили люди на «задание».

В Днепре нашел представителя этого вида днепрянин Вячеслав и поделился своей находкой в тематической группе Национальная сеть информации по биоразнообразию.

Новости Днепра про В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растение

Как отметили знатоки-биологи в комментариях, в 1981 году провели безуспешную попытку интродукции амброзиевого листоеда в историко-культурном заповеднике на острове Хортица (Запорожье). Около дюжины особей отправили в спичечный коробок. Они были вялые и полудохлые, так что эксперимент провалился.

Более четырех лет назад массовое размножение листоедов зафиксировали на Донетчине, однако с тех пор популяция жуков значительно уменьшилась.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растениеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней
Новости Днепра
Сегодня 16:44
В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней

В Днепре женщина загремела в больницу из-за бьюти процедуры.

В Днепре на Литейной столкнулись Renault и BMW: движение затруднено
Новости Днепра
Сегодня 16:39
В Днепре на Литейной столкнулись Renault и BMW: движение затруднено

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Стрельба в Днепре: в суде рассматривали апелляцию от прокуроров относительно меры пресечения патрульному
Новости Днепра
Сегодня 15:27
Стрельба в Днепре: в суде рассматривали апелляцию от прокуроров относительно меры пресечения патрульному

После нескольких часов слушаний коллегия судей приняла решение.

Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:42
Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

В 2002 году в центре Днепра появился один из первых…

Последние новости

Днепр доставил Силам обороны очередную партию техники и оснащения на сумму около 5 млн грн, — Филатов
Днепр доставил Силам обороны очередную партию техники и оснащения на сумму около 5 млн грн, — Филатов

Вместе - к Победе!

Сегодня 17:26
0
просмотров
В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней
В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней

В Днепре женщина загремела в больницу из-за бьюти процедуры.

Сегодня 16:44
2
просмотров
В Днепре на Литейной столкнулись Renault и BMW: движение затруднено
В Днепре на Литейной столкнулись Renault и BMW: движение затруднено

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 16:39
3
просмотров
Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло
Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло

Сделайте дома запасы воды!

Сегодня 16:26
4
просмотров
Стрельба в Днепре: в суде рассматривали апелляцию от прокуроров относительно меры пресечения патрульному
Стрельба в Днепре: в суде рассматривали апелляцию от прокуроров относительно меры пресечения патрульному

После нескольких часов слушаний коллегия судей приняла решение.

Сегодня 15:27
9
просмотров
Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)
Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

В 2002 году в центре Днепра появился один из первых ТЦ – «Гранд Плаза – Днепр». Двухэтажное здание с нулевым уровнем вмещало в себя несколько десятков магазинов, где можно было купить все что угодно – от книг до детской одежды,…

Сегодня 14:42
8
просмотров
В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области
В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 14:27
3
просмотров
С «парашей» в углу маленькой камеры: раскрыли детали содержания Игоря Коломойского в СИЗО
С «парашей» в углу маленькой камеры: раскрыли детали содержания Игоря Коломойского в СИЗО

Известный бизнесмен из Днепра Игорь Коломойский сидит в маленькой камере СИЗО и не имеет доступа к телефону.

Сегодня 14:17
3
просмотров
По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях
По Кривому Рогу россияне ударили «Искандером»: Вилкул рассказал о последствиях

Сегодня ночью в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 13:30
6
просмотров
Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВА
Тело нашли возле гаражей после того, как Лагута исчез: новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВА

Смерть Геннадія Лагути розслідують як умисне вбивство, але не виключають самогубство.

Сегодня 13:28
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх