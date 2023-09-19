В Днепре нашли жука-пожирателя амброзии, способного уничтожить надоедливое растение

В Днепре заметили полезного родственника колорадского жука.

Эти насекомые могут уничтожать поля амброзии, если соберутся группками. Речь идет об амброзиевом листоеде — родственнике колорадского жука, который хоть и считается вредителем, но приносит гораздо больше пользы чем всем известный пожиратель картофеля.

Насекомых когда-то специально разводили для того, чтобы они уничтожали насаждение амброзии. Правда, это достаточно провальная затея, ведь контролировать процесс размножения и миграции жуков практически невозможно. Из-за этого они могут скрыться из мест, куда их отправили люди на «задание».

В Днепре нашел представителя этого вида днепрянин Вячеслав и поделился своей находкой в тематической группе Национальная сеть информации по биоразнообразию.

Как отметили знатоки-биологи в комментариях, в 1981 году провели безуспешную попытку интродукции амброзиевого листоеда в историко-культурном заповеднике на острове Хортица (Запорожье). Около дюжины особей отправили в спичечный коробок. Они были вялые и полудохлые, так что эксперимент провалился.

Более четырех лет назад массовое размножение листоедов зафиксировали на Донетчине, однако с тех пор популяция жуков значительно уменьшилась.

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