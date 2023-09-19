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  • У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослину

У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослину

Сьогодні 15:40
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У Дніпрі помітили корисного родича колорадського жука.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослину

Ці комахи можуть знищувати поля амброзії, якщо зберуться групками. Мова йде про амброзієвого листоїда – родича колорадського жука, який хоч і вважається шкідником, але приносить значно більше користі ніж усім відомий пожирач картоплі. 

Комах колись спеціально розводили для того, щоб вони знищували насадження амброзії. Щоправда, це досить провальна затія, адже контролювати процес розмноження та міграції жуків практично не можливо. Через це вони можуть втекти з місць, куди їх відправили люди на “завдання”. 

У Дніпрі віднайшов представника цього виду дніпрянин В’ячеслав та поділився своєю знахідкою у тематичній групі Національна мережа інформації з біорізноманіття.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослину

Як зазначили знавці-біологи у коментарях, у 1981 році провели безуспішну спробу інтродукції амброзієвого листоїду в історично-культурному заповіднику на острові Хортиця (Запоріжжя). Близько дюжини особин надіслали у сірниковій коробці. Вони були мляві та напівдохлі, тож експеримент провалився. 

Понад чотири роки тому масове розмноження листоїдів зафіксували на Донеччині, проте з того часу, популяція жуків значно зменшилася.

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослинуУкраїнська

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