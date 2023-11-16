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  • В Днепре напротив McDonald’s на Слобожанском проспекте сбили пешехода: детали

В Днепре напротив McDonald’s на Слобожанском проспекте сбили пешехода: детали

Сегодня 10:38
просмотров

В Днепре произошло ДТП с пострадавшим.

Новости Днепра про В Днепре напротив McDonald's на Слобожанском проспекте сбили пешехода: детали

Напротив McDonald’s, что на Слобожанском проспекте, вчера вечером сбили пешехода. По предварительной информации, 67-летний мужчина пересекал дорогу в неположенном месте. Водитель Subaru, не заметив горожанина, едва его не переехал.

Пострадавшего отбросило от удара. В настоящее время мужчина в больнице. У него многочисленные травмы – переломы ноги, плеча и черепно-мозговая травма.

Все обстоятельства будет выяснять следователь, однако на видео видно, как пешеход вышел на дорогу, и начал идти, не смотря по сторонам, а впоследствии произошла авария. Заметим, что в нескольких метрах есть надземный переход.

Видео опубликовал  «Інформатор».

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