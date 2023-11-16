У Дніпрі навпроти McDonald’s на Слобожанському проспекті збили пішохода: деталі

У Дніпрі сталася ДТП з постраждалим.

Навпроти McDonald’s, що на Слобожанському проспекті, учора ввечері збили пішохода. За попередньою інформацією, 67-річний чоловік перетинав дорогу в недозволеному місці. Водій Subaru, не помітивши містянина, ледь його не переїхав.

Постраждалого відкинуло від удару. Наразі чоловік у лікарні. У нього численні травми – переломи ноги, плеча та черепно-мозкова травма.

Усі обставини з’ясовуватиме слідчий, проте на відео видно, як пішохід вийшов на дорогу, і почав йти, не дивлячись по сторонах, а згодом сталася аварія. Зауважимо, що в декількох метрах є надземний перехід.

Відео опублікував “Інформатор”.

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