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  • У Дніпрі навпроти McDonald’s на Слобожанському проспекті збили пішохода: деталі

У Дніпрі навпроти McDonald’s на Слобожанському проспекті збили пішохода: деталі

Сьогодні 10:38
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У Дніпрі сталася ДТП з постраждалим.

Новости Днепра про У Дніпрі навпроти McDonald’s на Слобожанському проспекті збили пішохода: деталі

Навпроти McDonald’s, що на Слобожанському проспекті, учора ввечері збили пішохода. За попередньою інформацією, 67-річний чоловік перетинав дорогу в недозволеному місці. Водій Subaru, не помітивши містянина, ледь його не переїхав. 

Постраждалого відкинуло від удару. Наразі чоловік у лікарні. У нього численні травми – переломи ноги, плеча та черепно-мозкова травма. 

Усі обставини з’ясовуватиме слідчий, проте на відео видно, як пішохід вийшов на дорогу, і почав йти, не дивлячись по сторонах, а згодом сталася аварія. Зауважимо, що в декількох метрах є надземний перехід.

Відео опублікував “Інформатор”.

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Новости Днепра про У Дніпрі навпроти McDonald’s на Слобожанському проспекті збили пішохода: деталіУкраїнська

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